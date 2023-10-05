بينهم قصاب.. ديالى تكشف حصيلة منتحلي صفة طبيب المعتقلين خلال 2023

2023-10-05 21:50:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس (5 تشرين الأول 2023)، حصيلة منتحلي صفة الاطباء المعتقلين في المحافظة خلال العام الجاري 2023، فيما اشارت الى ان احدى الحالات الغريبة هو انتحال "قصاب" لصفة طبيب.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "دائرته تتعاون مع الاجهزة الامنية في ملف تعقب منتحلي مهنة الاطباء والصيادلة وكل المهن الاخرى التي لها مساس مباشر بقطاع الصحة حرصا منها على تفادي الاساءة للملف الطبي".

وأضاف، ان "4 من منتحلي صفة الاطباء والصيادلة سقطوا في قبضة العدالة خلال 2023 وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم"، لافتا الى ان "من بين من جرى اعتقالهم قصاب انتحل صفة طبيب في منطقة زراعية شرق ديالى".

واشار الى ان "جميع من جرى اعتقالهم تمت عمليات الاعتقال من خلال تعاون المواطنين في الابلاغ عنهم وتقديم معلومات قادت الى كشف زيف ادعاءاتهم بحصولهم على شهادات تؤهلهم لفتح عيادات او ترخيص اعطاء الادوية وعلاج المرضى".

وفي حزيران الماضي اعتقلت القوات الأمنية "ميكانيكي سيارات" منتحل صفة طبيب وهو يتجول في احدى المستشفيات في بغداد.





المصدر: بغداد اليوم