مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية يوضح حقيقة مهرجان العراق

2023-10-05 22:08:23 - المصدر: الدكتور عارف الساعدي

أصدر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية، الدكتور عارف الساعدي، اليوم الخميس، بيانًا توضيحيًا حول حقيقة مهرجان العراق الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي.

وأكد الساعدي في بيانه أن المهرجان لم يتلق أي دعم مالي من الحكومة، سواء من رئاسة الوزراء أو من وزارة الثقافة، وأن الجهة المنظمة للمهرجان هي شركة خاصة.

وأوضح الساعدي أن الحكومة قدمت فقط الدعم اللوجستي للمهرجان، مثل توفير ساحة الاحتفالات واستقبال الضيوف وتوديعهم.

وذكر الساعدي أن المهرجان ضم عددًا من الفنانين العراقيين والعرب المحترمين، وتم تكريمهم بطريقة لائقة ومفرحة.

وحول ما حدث من وجود بلوكرات وفانيشستات في المهرجان، قال الساعدي إن ذلك أمر غير لائق، لكنه ليس من دور الحكومة منع ذلك.

وحول موعد المهرجان، قال الساعدي إن الموعد الأصلي للمهرجان كان يوم 29 ـيلول، لكن تم تأجيله إلى يوم 3 أكتوبر بسبب الأحداث المؤسفة في الحمدانية.

وحول حملة التسقيط التي تعرض لها المهرجان، قال الساعدي إنها حملة ابتزاز من قبل بعض الفنانين، وأن الحكومة لن تخضع لمثل هذه الضغوط.

وختم الساعدي بيانه بالقول إن من يدعي الفن أو الثقافة وعمله الأساسي هو الابتزاز بالبوستات والشتائم لغرض الحصول على الأموال، فهو أمر معيب.