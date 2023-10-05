2023-10-05 22:20:06 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقى وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي، اليوم الخميس، سفير جمهورية العراق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور مظفر مصطفى الجبوري ، بمقر السفارة العراقية في ابو ظبي ، بحضور مستشار الوزارة د. نظير عبود ومدير مديرية التغيرات المناخية يوسف مؤيد ومدير قسم العلاقات الدولية سراب وجعان . وقال الوزير في بيان تلقته ايرث […]

ظهرت المقالة وزير البيئة: مؤتمر المناخ القادم يعدُّ فرصة لكافة الدول للوفاء بتعهداتها في تحقيق أهداف مكافحة التغير المناخي أولاً على ايرث نيوز.