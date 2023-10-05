2023-10-05 22:20:06 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس. وذكر بيان لمكتب السوداني الاعلامي وتلقته ايرث نيوز “جرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها في محاربة بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية، ومكافحة […]

ظهرت المقالة السوداني يوجه وزير الخارجية بالتواصل مع نظيره التركي بشأن تفعيل اللجان الامنية لمعالجة المشاكل الحدودية أولاً على ايرث نيوز.