نيجيرفان بارزاني يشارك في إحياء ذكرى اليوم الوطني الألماني

2023-10-05 22:25:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شارك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم (الخميس، 5 تشرين الأول 2023)، في مراسم نظمتها القنصلية العامة الألمانية بأربيل إحياء لذكرى اليوم الوطني الألماني المعروف ب”يوم الاتحاد”.

وقد حضر المراسم ممثلا الزعيم الكوردي مسعود بارزاني بارزاني ورئيس وزراء إقليم كوردستان وعدد كبير من كبار المسؤولين في إقليم كوردستان والدبلوماسيين وممثلي الدول والمجتمع المدني وشخصيات وضيوف من مختلف مكونات شعب إقليم كوردستان.

وقدم الرئيس نيجيرفان بارزاني تهانيه لألمانيا بيومها الوطني آملاً لها دوام التقدم والازدهار، وعبر عن الشكر لدعوته لحضور المراسم وأثنى فخامته على منظميها وعلى طاقم القنصلية في إقليم كوردستان لتنظيمهم هذه المراسم.