البيشمركة تقتل شابا لرفضه التوقف عند نقطة تفتيش في أربيل

2023-10-05 22:45:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

قتلت عناصر في البيشمركه الكردية، مساء اليوم الخميس (5 تشرين الاول 2023)، شاباً لرفضه التوقف عند نقطة تفتيش في ناحية حاج عمران التابعة لمحافظة أربيل.

وقال قائممقام قضاء جومان في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن القوات الأمنية فتحت تحقيقا في حادث إطلاق نار أسفرت عن مصرع شاب في نقطة تفتيش".

وأفادت وسائل إعلام كردية بأن مركبة حمل صغيرة من نوع نيسان بيك آب يستقلها شاب رفض التوقف للتفتيش في إحدى النقاط الأمنية التابعة لقوات البيشمركه ما حدا بالأخير إلى إطلاق النار عليه ومقتله على الفور.

المصدر: وسائل اعلام كردية