2023-10-05 23:15:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استنكرت جمعية الصداقة الإيطالية العربية، اليوم الخميس (5 تشرين الاول 2023)، ماوصفته بـ"الجريمة النكراء" المتمثل بالاعتداء الارهابي على حفل رسمي يضم المدنيين والعسكريين لحفل تخرج دفعة ضباط في الكلية الحربية بحمص السورية.

وقالت الجمعية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "نرفض ونستنكر بكل الاشكال هذا العدوان الإرهابي والمجرد من كل انواع الانسانية، والتي استهدفت حفل تخريج دفعة من الضباط في الكلية الحربية في حمص، ما أسفر عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء وسقوط العدد الاكبر من الجرحى".

وتقدمت جمعية الصداقة الإيطالية - العربية بـ"العزاء الخالص لأسر الشهداء، وبالشفاء العاجل للجرحى"، متمنية أن "ينال الإرهابيون عقابهم على ما اقترفت ايديهم من عمل ارهابي، وأن يعود الأمن والإستقرار للجمهورية العربية السورية".

ولقي اكثر من 112 شخصا مصرعهم، من بينهم 90 من الخريجين الجدد، و10 مدنيين من ضمنهم 4 سيدات وطفلة، وإصابة 125 بجروح بعضها خطيرة، بانفجار عنيف استهدف تجمعات مدنية بعد انتهاء حفل تخرج ضباط في حمص السورية مع عوائلهم، فيما أعلنت سوريا الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام بدءا يوم غد الجمعة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة السورية.





المصدر: بغداد اليوم