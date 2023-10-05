2023-10-05 23:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/ أعلنت الإدارة الأمريكية، الخميس، أنها ستضيف جزءًا جديدًا على الجدار الحدودي مع المكسيك، الذي شكّل مشروعًا رئيسًا خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بهدف وقف الهجرة غير القانونية. وتسارعت ردود الفعل فور صدور الإعلان، لا سيما أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان أعلن لدى تسلمه السلطة، في شهر كانون الثاني/يناير من العام 2021، […]

ظهرت المقالة إدارة بايدن تعلن إضافة جديدة على الجدار الحدودي مع المكسيك أولاً على ايرث نيوز.