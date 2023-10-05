وزير الشباب يوجه بسحب العمل من الشركة المنفذة لملعب بابل

2023-10-05 23:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، بسحب العمل من الشركة المنفذة لملعب بابل. وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة أن “وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، أصدر أمراً رسمياً بسحب العمل من الشركة المنفذة لملعب بابل اليوم”. وأوضح الوزير وفق البيان، أن “هذا القرار جاء التزاماً منه بالوعود التي قطعها على نفسه بضرورة تحريك عجلة […]

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