الحلبوسي يؤكد ضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية لتأمين الاستحقاق المائي للعراق

2023-10-06 00:30:08 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فيرمانأكد رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، ضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية مع دول المنبع لتأمين الاستحقاق المائي للعراق.وقال الحلبوسي في كلمة له خلال حضوره مؤتمر لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، في النجف الاشرف، الخاص بأزمة المياه، وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "موازنة 2023 تضمنت ادراج فقرات لدعم قطاع الزراعة ومستحقات الفلاحين والمزارعين فضلا عن إيجاد الطرق الحديثة للري والمكننة"، مشددا على "ضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية مع دول المنبع في تركيا و إيران لتأمين الإستحقاق المائي للعراق".وبين أنه تم توفير المبالغ لوزارة الزراعة لدعم الامكانيات الحديثة للمزارعين وتمويل مشاريعهم".وتابع: "لقد عانينا من مشاكل الإرهاب وآن الأوان لتهتم السلطات التنفيذية والتشريعة بهذا الشعب، مبينا انه " بوحدة الشعب لن يتمكن الدخلاء من التأثير عليه، وسيقف البلد بجهود أبنائه و عشائره".بدوره قال رئيس لجنة الزراعة فالح الخزعلي، إنه "يجب أن نتعامل مع دول الجوار وفق الاتفاقيات الدولية لضمان حصة العراق المائية".وبين أن "العراق خامس دولة في التأثر بالتغير المناخي، وهناك 76 مشروعا متوقفا لذلك خصصنا لها المبالغ لإكمالها، حيث تم تخصيص ٣٥٠ مليون دولار ضمن الموازنة لدعم القطاع الزراعي".واكد "التوجه نحو التقنيات الحديثة"، لافتا الى انه سيتم اقرار قانون إيجار الأراضي الزراعية للأطباء البيطريين و المهندسين الزراعيين في مجلس النواب، وسنعمل على تبطين الأنهر لغرض الحفاظ على المياه في محافظتي النجف والديوانية، كما سنعمل على تأمين الحقوق التقاعدية للفلاحين وتسهيل القروض لهم".