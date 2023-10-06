2023-10-06 00:30:34 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/ أعرب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، عن استنكاره لاستهداف الكلية العسكرية في حمص السورية، فيما وصف الاستهداف بالإرهابي. وقال العامري في بيان تلقته “إيرث نيوز”، إنه “نعربُ عنْ شجبنا وإستنكارنا الشديدينِ للحادثِ الإرهابيّ الذي طالَ حفلَ تخرجٍ لطلابِ الكليةِ الحربيةِ وعوائلهمْ في مدينةِ حمصٍ السوريةِ . كما نتقدمُ ببالغِ التعازي والمواساةِ […]

ظهرت المقالة العامري يستنكر قصف كلية حمص العسكرية بسوريا ويصفه بـ”الإرهابي” أولاً على ايرث نيوز.