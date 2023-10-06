مستشار رئيس الوزراء يحدد موعد تشغيل ميناء الفاو بكامل طاقته

2023-10-06 01:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحدد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر صالح الاسدي، اليوم الخميس، موعد تشغيل ميناء الفاو بكامل طاقته.وقال الاسدي، في تصريح لبرنامج واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الاخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "سيتم توقيع عقد مع شركة كبيرة عالمية لوضع الاستراتيجية العامة لطريق التنمية الاسبوع المقبل، اذ سننجز اعمال فحص التربة الخاصة بمشروع طريق التنمية الذي سيمر بمسافة 42 كم قرب بغداد".وأضاف: "وصلنا الى نسبة انجاز 80 بالمئة من ميناء الفاو، وسيعمل الميناء بكامل طاقته خلال 2025"، مؤكدا انه "سيتم وضع استراتيجية عامة لتشغيل ميناء الفاو قريبا، حيث بدأنا الاعداد لمرحلة تشغيل ميناء الفاو خلال الاسبوع الحالي".وتابع: ان "المرحلة الاولى من تشغيل ميناء الفاو ستكون اكثر من 3 ملايين طن".وبشأن الربط السككي، اكد انه "سيحقق عائدات مالية للعراق، اذ توجد لدينا مشاريع طرق ونقل متكاملة في العراق، كما لدينا خطة لربط سككي بين بغداد والنجف وكربلاء وسامراء".