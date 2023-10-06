الرصد الزلزالي يسجل هزة أرضية في شقلاوة بأربيل

2023-10-06 01:26:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

النقل -تسجل- حدوث -هزة -أرضية

بقوة ( 3،5) درجة في شقلاوه من محافظة اربيل

اعلنت وزارة النقل العراقية ، اليوم ، عن تسجيل مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية هذا اليوم الخميس الموافق 5 تشرين الاول 2023 في محافظة أربيل .





وبين تقريرها : ان الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 11:32:05 مساء هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،5) درجة تبعد (5) كم شمال شرق شقلاوه من محافظة اربيل .





هذا " ولم يتم الشعور بها من قبل بعض المواطنين ولم تردنا اي خسائر تذكر. وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى .





ودعت " الهيأة المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

?▪️?▪️?▪️??▪️?▪️?

#اعلام _وزارة _النقل

إعلام _الانواء _الجوية

5 تشرين الاول 2023







