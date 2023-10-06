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الرصد الزلزالي يسجل هزة أرضية في شقلاوة بأربيل

الرصد الزلزالي يسجل هزة أرضية في شقلاوة بأربيل
الرصد الزلزالي يسجل هزة أرضية في شقلاوة بأربيل
2023-10-06 01:26:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

النقل -تسجل- حدوث -هزة -أرضية

بقوة ( 3،5) درجة في شقلاوه من محافظة  اربيل

  

                 

اعلنت وزارة النقل العراقية ، اليوم ، عن تسجيل مراصدنا  الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية هذا اليوم الخميس الموافق 5 تشرين الاول 2023  في محافظة أربيل . 


وبين تقريرها : ان الهزة  الأرضية سجلت في تمام الساعة  11:32:05 مساء هذا  اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،5) درجة تبعد (5) كم شمال شرق شقلاوه  من محافظة اربيل  .


هذا " ولم يتم  الشعور بها من قبل  بعض المواطنين ولم تردنا اي خسائر تذكر. وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى . 


ودعت " الهيأة المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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#اعلام _وزارة _النقل 

إعلام _الانواء _الجوية 

5 تشرين الاول 2023



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