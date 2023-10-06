ميناء الفاو يدخل الخدمة خلال أيام وشركة عالمية خاصة بطريق التنمية

2023-10-06 01:26:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر صالح الأسدي، مساء الخميس (5 تشرين الأول 2023)، عن قرب دخول مشروع ميناء الفاو الكبير الى الخدمة.

وقال الأسدي في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، "بدأنا الإعداد لمرحلة تشغيل ميناء الفاو خلال الأسبوع الحالي وسيعمل بكامل طاقته في 2025" مبينا ان "المرحلة الأولى من تشغيل ميناء الفاو ستكون أكثر من 3 ملايين طن".

ولفت الى ان "نقاشات وزير النقل التركي (في بغداد مؤخراً) بشأن طريق التنمية كانت فنية".

وأضاف "سنوقع عقداً مع شركة كبيرة عالمية لوضع الاستراتيجية العامة لطريق التنمية الأسبوع المقبل".

وأكد الأسدي، ان "الربط السككي مع إيران لأغراض نقل المسافرين حصراً" لافتا الى "وضع خطة مترو يغطي 80% من مساحة بغداد".

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في نهاية شهر آيار 2023، عن مشروع طريق وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية، يطمح العراق من خلاله للتحول إلى خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.

ولا يزال المشروع، الذي حدّدت الحكومة كلفته بنحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كلم داخل العراق، في مراحله الأولى.

وتطمح بغداد إلى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع دول في المنطقة، هي قطر والإمارات والكويت وعمان والأردن وتركيا وإيران والسعودية.





المصدر: الوكالة الرسمية