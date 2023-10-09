2023-10-09 00:00:11 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حذرت دراسة أمريكية حديثة، من مخاطر تنامي العنف والجريمة المنظمة بسبب وصول مادة “الفنتانيل” المخدرة، ومواد مخدرة أخرى، إلى أمريكا الجنوبية. وصنفت الدراسة التي نشرها موقع “إنفوباي” الإخباري انتشار الفنتانيل، في الولايات المتحدة وكندا، ضمن إطار “أزمة صحية” نظرًا للارتفاع الكبير في عدد الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات زائدة من هذا النوع من […]

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