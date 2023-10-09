2023-10-09 00:00:11 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حث رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الاحد، المجتمع الدولي على إغاثة الشعب الأفغاني. وقال الحكيم في بيان تلقته ايرث نيوز “نشارك الشعب الأفغاني الحزن ومشاعر الألم بمصابه جراء كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب غرب البلاد وتسبب بإزهاق أرواح 2400 شخص وآلاف الجرحى حتى الآن فضلا عن الحاقه الأضرار الجسيمة بالمنازل والبنى […]

ظهرت المقالة الحكيم : نحث المجتمع الدولي على إغاثة الشعب الأفغاني أولاً على ايرث نيوز.