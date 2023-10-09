2023-10-09 00:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، لنظيره الإيراني أمير حسين عبداللهيان موقف العراق الثابت تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجيَّة الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة أمير حسين عبداللهيان، وبحث الجانبان الأوضاع المستجدة على الساحه الفلسطينيَّة، وأكّد الوزير فؤاد حسين موقف العراق الثابت، شعباً وحكومة، تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطينيّ في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة، وأنَّ الظلم واغتصاب هذه الحقوق لا يمكن أن يُنتج سلاماً مستداماً".واضاف، ان "الوزير اشار الى إنَّ العمليات التي يقوم بها الشعب الفلسطينيّ، هي نتيجة طبيعيَّة للقمع الممنهج الذي يتعرض له منذ عهود مضت على يد سلطة الاحتلال الصهيونيّ، التي لم تلتزم يوماً بالقرارات الدوليَّة والأمميَّة، داعياً المجتمع الدوليّ أنَّ يتحرك لوضع حدّ للانتهاكات الخطيرة وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيّ، الذي مازال يعانيّ الاحتلال وسياسات التمييز العنصريّ والحصار والتجاوز على المقدسات وانتهاك القيم والمبادئ الإنسانيَّة."وأكّد الوزيران، بحسب الصحاف، على ضرورة عقد اجتماع عاجل لوزراء منظمة دول التعاون الإسلاميّ لمناقشة الحرب وابعادها.كما تطرق الجانبان إلى بعض المسائل المتعلقه بالعلاقات الثنائيَّة والاتفاق الأمنيّ بين البلدين.