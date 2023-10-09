رئيس مجلس النواب يصل إلى صربيا

2023-10-09 00:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى جمهورية صربيا.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وصل اليوم الأحد، يرافقه وفد نيابي إلى جمهورية صربيا؛ تلبيةً لدعوة رسمية وكان في استقبال رئيس الجمعية الوطنية الصربية فلاديمير اورليج، وعددٌ من النواب والمستشارين".