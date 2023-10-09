المالية الكوردستانية تبدي استعدادها لتدقيق بياناتها ومعلوماتها مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي

2023-10-09 00:55:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعربت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن استعداد الوزارة ومديرياتها العامة لتدقيق ومتابعة بياناتها ومعلوماتها مع الفريق المشترك مع لديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب استقبل وفدا مشتركا من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ونظيره الكوردستاني.

واوضح ان الشيخ جناب أعرب عن سروره للتنسيق والتعاون بين الجانبين على مدى السنوات الماضية، معربا عن استعداد الوزارة ومديرياتها للتدقيق والمتابعة في البيانات والمعلومات من قبل الفريق المشترك من الجانبين.

واشار البيان الى ان وفد ديوان الرقابة المالية الاتحادي متواجد منذ أيام بهدف تنفيذ آخر قرارات مجلس الوزراء العراقي الخاصة بتدقيق أعداد وبيانات الموظفين واصحاب الرواتب في اقليم كوردستان ومقدار رواتبهم. مبينا انه بعد انتهاء أعمال الوفد سيقدم تقريره لمجلس الوزراء الاتحادي.