تركيا: تدمير 6 أهداف للمسلحين الكورد شمال سوريا

2023-10-09 00:55:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها نفذت ضربات جوية في شمال سوريا، ليل الأحد، حيث دمرت خلالها ستة أهداف "للمسلحين الكورد"، وحيّدت العديد من المسلحين في الهجوم.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الأهداف التي أصابتها شملت منشأة نفطية يستخدمها المسلحون، إضافة إلى ملاجئ ومنشآت تخزين يُعتقد أن المسلحين يتواجدون فيها.

ولم تذكر المناطق التي نفذت فيها الضربات الجوية في شمال سوريا.

وتستخدم تركيا عادةً مصطلح "تحييد" للإشارة إلى القتل.