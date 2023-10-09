2023-10-09 00:56:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تتسبب أزمة الكهرباء التي يعيشها العراق منذ اكثر من عقدين، بالكثير من الاضرار الجانبية من خسائر اقتصادية او زيادة حالات العنف الاسري بفعل الحر وقلة الخدمات وغيرها، لكن ان تكون ازمة انقطاع الكهرباء سببا رئيسيا بـ"الوفاة صعقًا"، يعد مفارقة غريبة او يمكن تصنيفها بـ"الكوميديا السوداء".

اسرة متواضعة في احدى المناطق الزراعية قرب بعقوبة مركز محافظة ديالى اصيبت بفاجعة بمصرع امراة لديها 5 اطفال بصعقة كهربائية انهت حياتها خلال ثوان لتسجل الضحية 27 خلال 2023.

الناطق باسم صحة ديالى فارس العزاوي اكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "إجمالي ضحايا الصعقات الكهربائية خلال 2023 هو الأعلى منذ سنوات ونصفهم اعمارهم اقل من 30 سنة"، لافتا الى ان "اغلب الضحايا سقطوا بسبب صعقات اثناء تشغيل مضخات المياه او مبردات الهواء".

وأضاف، أن "اخطاء متكررة وشائعة للأسف تؤدي الى فواجع للاسر في موت اباء وامهات واطفال نتيجة عدم اعتمادهم اطر السلامة العامة".

اما مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، فقد اشار الى ان "متوسط معدل ضحايا الصعق الكهربائي يصل الى 20 وربما اكثر سنويا"، لافتا الى أن "70% منهم يسقطون في اشهر الحر".

واضاف، ان "المبردات بالفعل هي اكثر الاجهزة والاسباب التي تحدث بها حالات الصعق وتقود في بعض الاحيان للوفاة".

وبدأت العديد من المناطق والمجمعات السكنية الحديثة تغادر استعمال المبردة التي يعدها الاهالي "وسائل بدائية" الا ان الكثير من المناطق والعوائل مازالت تعتمدها نتيجة أزمة الكهرباء والاعتماد على المولدات التي لاتسمح الحالة الاقتصادية لشراء الكثير من الامبيرات التي يتطلبها تشغيل مكيفات الهواء، ليشكل الامر مفارقة كبيرة تتمثل بأن ازمة انقطاع الكهرباء سبب رئيس للوفاة "صعقًا".