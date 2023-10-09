مسرور بارزاني يؤكد على احترام النظام الاتحادي لحماية حقوق المكونات العراقية

2023-10-09 14:35:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، على ضرورة احترام النظام الاتحادي لحماية حقوق جميع المكونات في العراق.

وذكر إعلام رئاسة حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل السفيرة الجديدة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى العراق كريستيانا هومان، والوفد المرافق لها، وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الحكومة السفيرة بمناسبة توليها عملها الجديد، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها.

وأعرب بارزاني عن شكره وتقديره لألمانيا على ما قدمته من دعم ومساندة لإقليم كوردستان.

وشهد المحور الرئيسي للاجتماع، بحث أهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، كما اتفق الجانبان على ضرورة احترام النظام الاتحادي وحماية حقوق شعب كوردستان وعموم المكونات بموجب الدستور.

وأبدت السفيرة الألمانية استعداد بلادها لتعزيز العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان، وبالأخص في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري.