2023-10-09 15:25:22 - المصدر: زاكروس

زاكروس عربية - أربيل أكدت وزارة الداخلية الاتحادية، على تنفيذ مذكرات القبض ومتابعة الجناة، ومطاردة العصابات الخارجة على القانون خاصة في بعض المحافظات الجنوبية، فيما أشارت الى منع سير الدراجات غير المسجلة اعتباراً من بداية شهر كانون الأول المقبل جاء ذلك خلال اجتماع أمني ترأسه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، للاستماع إلى إلايجاز الخاص لجميع مفاصل وتشكيلات الوزارة لشهر أيلول، بحضور الكادر المتقدم في الوزارة وقائد عمليات بغداد وقادة الشرطة في العاصمة وفي المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية