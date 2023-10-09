استقـدام مسؤولين سابقين في الوقف السني على خلفية التلاعب بتقدير قيمة أراض

2023-10-09 15:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (9 تشرين الاول 2023)، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين سابقين في ديوان الوقف السني؛ على خلفيَّة التلاعب بتقدير قيمة أراضٍ مُستملكةٍ للوقف في محافظة الأنبار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة الأنبار، أصدر أمر استقدام بحقِّ المُفتّش العام سابقاً في ديوان الوقف السني والمدير العام سابقاً في الدائرة القانونيَّة بالديوان"، لافتةً إلى أن "أمر الاستقدام صدر؛ جرَّاء تلاعب لجنة التقدير المركزيَّـة بقيمة أراضٍ عائدةٍ للوقف في محافظة الأنبار".

وأوضحت أن "أمر الاستقدام صدر بحق المُتَّهمين؛ في قضيَّة تلاعب لجنة التقدير المركزيَّة في تقدير قيمة الأراضي العائدة للوقف السني في قضاء الكرمة والمُستملكة في العام 2012 باثنين وأربعين ملياراً وخمسمائةٍ وخمسة وخمسين مليون دينار"، مبينةً أإن "تلك الأراضي تبلغ مساحتها 567 دونماً".

واشارت الى أن "محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بمحافظة الأنبار أصدرت الأمر؛ استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".





