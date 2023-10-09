التربية توجه دعوة للمشمولين بالمنحة المالية

2023-10-09 15:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة التربية، اليوم الاثنين (9 تشرين الاول 2023)، دعوة الى أولياء أمور الطلبة والتلاميذ من ذوي الرعاية الاجتماعية المشمولين بالمنحة المالية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الوزارة تدعو أولياء أمور الطلبة والتلاميذ من ذوي الرعاية الاجتماعية المشمولين بالمنحة المالية الى مراجعة إدارات المدارس مستصحبين معهم مستمسكاتهم الشخصية وبطاقة الماستر كارد لغرض تدوين المعلومات بصورة صحيحة من دون الحاجة الى تزويدهم بكتاب تأييد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وفي وقت سابق، دعت مستشارة رئيس الوزراء، للشؤون الاجتماعية، سناء الموسوي، الأسر المشمولة بالاعانة الاجتماعية ممن لديهم طلبة وتلاميذ في المدارس الحكومية الى الإسراع بمراجعة مدارسهم لتسجيلهم على المنحة المالية.

وقالت الموسوي في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات، باشرت باحصاء الطلبة والتلاميذ المشمولين بالمنحة من العوائل المشمولة بالاعانة الاجتماعية تمهيداً لصرف المنحة".

ودعت "الأسر المشمولة بالاعانة الاجتماعية ممن لديهم طلبة وتلاميذ في المدارس الحكومية الى الاسراع في مراجعة مدارسهم لتسجيل بياناتهم تمهيداً لشمولهم بالمنحة".

وذكرت الموسوي أن "المنحة ستدفع للطلبة وتلاميذ المدارس الحكومية على النحو الآتي: تلاميذ الابتدائية 30 ألف دينار، وطلبة المرحلتين المتوسطة والاعدادية 50 ألف دينار".

وأكدت، أن "المنحة تشمل الطلبة والتلاميذ في المدارس الحكومية حصرا".

وكانت وزارة التربية، أعلنت الثلاثاء الماضي، أن صرف منحة الطلبة والتلاميذ سيبدأ من العام الدراسي المقبل.



