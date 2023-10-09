استقـدام مسؤولين سابقـين في ديوان الوقف السني

2023-10-09 15:50:09 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الاثنين، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين سابقين في ديوان الوقف السني؛ على خلفيَّة التلاعب بتقدير قيمة أراضٍ مُستملكةٍ للوقف في محافظة الأنبار. دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في […]

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