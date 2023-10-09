2023-10-09 23:30:09 - المصدر: ايرث نيوز

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانتحار شرطي بإطلاق النار على نفسه شرقي العاصمة بغداد. وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، أنه “اثناء توجه منتسب الى المشجب بعد انتهاء واجبه لغرض تسليم سلاحه داخل مقر نجدة بغداد الجديدة تم سماع صوت اطلاقة نارية داخل ساحة العرضات”.وأضاف “ولدى التأكد تبين قيام المنتسب اعلاه باطلاق النار على نفسه ما […]

ظهرت المقالة لأسباب غامضة.. انتحار شرطي بإطلاق النار على نفسه شرقي بغداد أولاً على ايرث نيوز.