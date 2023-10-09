2023-10-09 23:30:09 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تراجع الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من الاثنين عن إعلان سابق لمفوض الاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد سيعلق “على الفور” المساعدات للسلطات الفلسطينية، وقال بدلا من ذلك إنه سيراجع هذه المساعدة بشكل عاجل في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل. وجاء في بيان مقتضب للمفوضية الأوروبية في وقت متأخر من الإثنين: “لن يكون […]

ظهرت المقالة الاتحاد الاوروبي يتراجع عن إعلان تعليق المساعدات للفلسطينيين أولاً على ايرث نيوز.