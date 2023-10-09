2023-10-09 23:35:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاثنين، مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، والتأكيد على أهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وذكر بيان لمكتب بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان رئيس الحكومة شدد على حل جميع المشاكل ليس بالأمر الصعب، إذا ما توافرت النوايا الحسنة، مؤكدا على ضرورة التعامل مع إقليم كوردستان باعتباره كياناً دستورياً واتحادياً وفقاً للدستور.

وأشار رئيس تيار الحكمة الوطني، إلى أن زيارة رئيس حكومة اقليم كوردستان إلى بغداد أدت دوراً مهماً وإيجابياً في توضيح القضايا المتعلقة بالمشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، كما أكد وجود فرصة مواتية لحل المشاكل العالقة من خلال الحوار وتعزيز الثقة، استناداً إلى الاتفاقات الموقعة وتحت مظلة الدستور، بحسب البيان.