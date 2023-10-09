إصابة منتسب بإطلاق نار داخل مقر أمني في بغداد

2023-10-09 23:40:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الإثنين (9 تشرين الاول 2023)، بإصابة منتسب في إطلاق نار داخل مقر أمني في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "وأثناء توجه منتسب الى المشجب بعد انتهاء واجبه لغرض تسليم سلاحه داخل مقر نجدة بغداد الجديدة تم سماع صوت اطلاقة نارية داخل ساحة العرضات".

وأضاف "لدى التأكد من الحادث تبين قيام المنتسب بإطلاق النار على نفسه ما أسفر عن اصابته برصاصة في منطقة البطن وتم نقله الى المستشفى لغرض العلاج".

ولفت المصدر الى انه "لم تعرف أسباب فعل المنتسب وجار التحقيق بالحادثة".