الأهلي يتابع رحلته في بطولة الأندية العربية لكرة السلة

2023-10-10 00:00:05 - المصدر: العربي الجديد

شهدت بطولة الأندية العربية لكرة السلة، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، تأهل كلّ من فريق الكويت الكويتي وجمعية سلا المغربي ونادي بيروت اللبناني وكذلك الأهلي المصري إلى نصف النهائي.

وفي مباريات ربع النهائي التي أقيمت اليوم الاثنين، نجح فريق الكويت في الفوز على دجلة الجامعة العراقي بنتيجة 96-74، فيما فاز جمعية سلا على نظيره المحرق البحريني بنتيجة 108-95.

بدوره حقق نادي بيروت فيرست كلوب فوزاً كبيراً على نظيره اتحاد الجزائر بنتيجة 110-78، بينما فاز الأهلي على نظيره ومواطنه الاتحاد السكندري بنتيجة 82-77.

يُذكر أن نادي بيروت سيواجه نظيره الكويت في الدور نصف النهائي، بينما سيلاقي نادي الأهلي المصري فريق جمعية سلا المغربي.