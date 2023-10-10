الوضع وصل إلى مراحل خطيرة.. حزب كردي يهاجم الأحزاب في كردستان: أنتم السبب

2023-10-10 00:15:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

قال عضو حراك الجيل الجديد آرام محمد، اليوم الاثنين (9 تشرين الأول 2023)، أن الوضع في إقليم كردستان يزداد سوءاً والأحزاب الحاكمة هي السبب.

وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الوضع في الإقليم وصل إلى مراحل خطيرة، فالمدارس مضربة عن الدوام والدوائر الحكومية لاتقوم بإنجاز أعمالها".

وأضاف، أن "الوضع المالي للمواطن في أسوأ أحوالة، بسبب فساد أحزاب السلطة، والبطالة منتشرة بشكل كبير، والفقر ازداد خلال الأشهر الأخيرة، والأحزاب الحاكمة هي السبب".

وأعلنت جامعتا السليمانية والتقنية في المحافظة، يوم الاحد (8 تشرين الاول 2023)، انضمامهما الى الدوائر المضربة عن الدوام بسبب تأخر صرف الرواتب.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "جامعتي السليمانية والتقنية، أعلنتا اضرابهما عن الدوام بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين".

وفي وقت سابق، أعلنت عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية في محافظة السليمانية، إضرابًا عن الدوام الرسمي، احتجاجًا على تأخر توزيع الرواتب.

وذكر مراسل "بغداد اليوم" بالمحافظة، أن" عددًا من دوائر ومؤسسات محافظة السليمانية أعلنت اضرابًا عن الدوام الرسمي، بسبب تأخر توزيع الرواتب لموظفيها، لشهري تموز وآب".

وأكمل، انه "من المتوقع أن يتمدد الإضراب ويشمل دوائر أخرى خلال الأيام المقبلة في حال تأخرت الرواتب أكثر".

ويشهد إقليم كردستان وخصوصاً محافظة السليمانية منذ فترة احتجاجات وأضراب واسع بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين.

وأفاد مراسل "بغداد اليوم" في محافظة السليمانية، في وقت سابق، بإعلان عدد من الدوائر إضرابهم عن الدوام، بسبب تأخر صرف رواتبهم مشيرا الى، الدوائر هي مديرية ماء سرجنار ودائرة البلدية، والإضراب يشمل دوائر السليمانية وجمجمال.

فيما التحقت الكوادر الصحية في محافظة السليمانية، بالإضراب على خلفية تأخر صرف رواتب شهري حزيران وتموز.