2023-10-10 01:20:08 - المصدر: ايرث نيوز

خاض المنتخبُ الأولمبيّ، الاثنين، وحدته التدريبيّة الأولى على أرضيةِ ملعب مولاي رشيد استعداداً لمُواجهةِ صاحب الأرض والجمهور المنتخب المغربي الخميس المقبل في الإطار التجريبيّ استعداداً للنهائياتِ الآسيويّة المؤهلة لاولمبياد باريس. عكس الصورة وتحدث المديرُ الفنيّ للمنتخبِ الأولمبي “راضي شنيشل” قبل انطلاق أولى وحداته التدريبيّة على ضرورةِ أن يكون الالتزامُ بشكلٍ كبيرٍ داخل وخارج الملعب من […]

ظهرت المقالة الأولمبي يباشر التحضيرات استعداداً لمواجهة المغرب الودية أولاً على ايرث نيوز.