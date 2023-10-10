مانشستر يونايتد يضع شرطا للعفو عن سانشو

2023-10-10 03:55:07 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف تقرير صحفي إنجليزي، موقف مانشستر يونايتد النهائي من لاعبه جادون سانشو.ويتمسك إريك تين هاج، المدير الفني للشياطين الحمر، باستبعاد سانشو من الفريق الأول، بعدما وصف مدربه الهولندي بـ"الكاذب".وكان تين هاج قد فسر استبعاد سانشو من مباراة آرسنال، الشهر الماضي، بسوء أدائه في التدريبات، وهو ما لم يعجب اللاعب، الذي هاجم المدرب في بيان.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد سيقرر التخلص من سانشو، إذا رفض الاعتذار لتين هاج.ومن جانبه، يعتقد المدرب الهولندي أن سلوك اللاعبين الآخرين في التدريبات تحسن، منذ معاقبة سانشو.واعتبرت الصحيفة أن هذه الروح انعكست على فوز مانشستر يونايتد، في الوقت المحتسب بدل الضائع، على برينتفورد (2-1) ضمن منافسات البريميرليج.وأضافت أن سانشو متردد في الاعتذار، بعد استخدامه ككبش فداء لهزائم الفريق، بحسب رأيه.