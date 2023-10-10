أراوخو يثير مخاوف تشافي

2023-10-10 08:25:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأفاد تقرير صحفي بأن الأوروجواياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة يثير مخاوف مدربه تشافي هيرنانديز.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية توجد مخاوف بشأن مشاركة أراوخو مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي.وعاد أراوخو لتوه من إصابة في فخذه ولهذا السبب اتخذ تشافي قراراً بإراحته أمام غرناطة في الليجا قبل أن يضطر للدفع به على حساب الفرنسي جول كوندي المصاب.وأعلن برشلونة أن الفحوصات الأولية أثبتت إصابة كوندي بالتواء في الركبة اليسرى أجبره على مغادرة مباراة غرناطة.ومع غياب كوندي المتوقع لمدة (5) أسابيع، يعد أراوخو عنصراً لا غنى عنه في تشكيل تشافي، خاصة مع وجود سلسلة من المباريات الحاسمة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.وتعرض أراوخو في الموسم الماضي لإصابة في نفس هذا التوقيت وغاب على إثرها عن كأس العالم 2022.المصدر : كورة