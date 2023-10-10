أسعار النفط تتراجع لاحتمال تعطل الإمدادات مع استمرار التصعيد في غزة

2023-10-10 08:25:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن ارتفعت أكثر من أربعة بالمئة في الجلسة السابقة، مع تقييم الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات مع استمرار التصعيد في غزة.

وبحلول الساعة 4:38 بتوقيت غرينتش، انخفض خام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.53 بالمئة إلى 87.68 دولارا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتا أو 0.61 بالمئة إلى 85.86 دولارا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان ربحا أكثر من 3.50 دولارات الاثنين، بفعل أنباء الصراع بعد تراجعهما بشدة في تعاملات متقلبة الأسبوع الماضي.