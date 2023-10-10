انخفاض طفيف بأسعار النفط رغم مخاوف تعطل الإمدادات

2023-10-10 08:45:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الثلاثاء بعد أن ارتفعت أكثر من 4% في الجلسة السابقة مع تقييم الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات مع استمرار الصراع في فلسطين.

وانخفض خام برنت 18 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 87.97دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.2% إلى 86.22 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان ربحا أكثر من 3.50 دولار أمس الاثنين بفعل أنباء الصراع بعد تراجعهما بشدة في تعاملات متقلبة الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات