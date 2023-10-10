2023-10-10 09:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ فجرت صحيفة “سبورت الإسبانية” مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة السعودية في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي. وارتبط اسم ميسي بالانتقال إلى المملكة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل اتخاذه قرار الرحيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتوقيع مع إنتر ميامي. ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن السعودية تتطلع إلى التعاقد مع ليونيل ميسي لمدة 6 شهور على […]

ظهرت المقالة من جديد.. السعودية تسعى خلف ميسي بعد سقوط إنتر ميامي أولاً على ايرث نيوز.