تعليق عراقي على ارتفاع "كبير" لأسعار النفط إثر معارك غزة.. ما علاقة إيران؟

2023-10-10 15:40:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رغم إن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل ليستا منتجتين للنفط، لكن منطقة الشرق الأوسط تمثل ما يقرب من ثلث العرض العالمي، حيث قفزت أسعار النفط بنسبة 4٪ يوم أمس الاثنين (9 تشرين الأول 2023) بسبب مخاوف من أن الوضع في إسرائيل وغزة قد يعطل الإنتاج من الشرق الأوسط.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط، وهو معيار النفط الأمريكي، إلى أكثر من 86 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت في التعاملات الآسيوية المبكرة.

ويعلق الخبير في الشأن النفطي بهجت أحمد، اليوم الثلاثاء (10 تشرين الاول 2023)، على احتمالية ارتفاع سعر النفط على خلفية الحرب القائمة في فلسطين.

ويقول أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنّ" سعر النفط سيتأثر في حال امتدت الحرب القائمة في غزة إلى دول أخرى كإيران وتركيا ولبنان، لافتا إلى أنه" في حال اشتركت إيران في الحرب، فأنها تشكل ما نسبته 3% من كمية الصادرات النفطية، وبالتالي سيرتفع سعر النفط إلى مستويات كبيرة".

وأشار إلى، أن" مضيق هرمز مسؤول عن 22% من كمية الصادرات العالمية النفطية، وبالتالي في حال قررت إيران إغلاقة فأن سعر النفط سيصل إلى أعلى مستوياته، لكن لو بقيت الحرب في غزة فقط فأن أسعار النفط لن تتأثر بشكل كبير".

وطغت حالة من عدم اليقين على الأسواق المالية حول العالم، بالتزامن مع تواصل الاشتباكات الفلسطينية الإسرائيلية منذ السبت الماضي، وبينما قفزت أسعار النفط بنحو 5% إذ تراجعت معظم أسواق الأسهم مع اندفاع المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن مثل السندات والذهب.

ومنذ صباح يوم السبت (7 تشرين الأول 2023) تفاجأ العالم بمشهد إطلاق صواريخ من غزة، وتسلل مسلحين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية واحتجاز رهائن وأسر جنود ومواجهات وتبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.