رئيس الوزراء يدعو روسيا إلى التحرك العاجل لإيقاف الاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية

2023-10-10 15:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، روسيا إلى التحرك العاجل مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإيقاف الاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقي رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى موسكو، التي وصلها صباح اليوم، تلبيةً لدعوة رسمية"، مشيراً الى أنه "جرى خلال اللقاء، عقد اجتماع موسع ضم الوفد الرسمي العراقي والجانب الروسي، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية، وفي مقدمتها ملف الطاقة، وتطوير قطاع الصناعات النفطية، وكذلك مناقشة تواجد الشركات النفطية الروسية في العراق، الذي يشهد حركة كبيرة في مجال الاستثمار، ضمن رؤية الحكومة واستراتيجيتها في النهوض بالاقتصاد العراقي وتنويع موارده".

وأضاف البيان أن "اللقاء شهد التباحث في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث التطورات الخطيرة للأحداث الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد رئيس الوزراء "على موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية، الذي يؤكد حقّ الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وعدالة"، داعياً "روسيا إلى التحرك العاجل مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإيقاف الاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية".

من جانبه، أشار الرئيس الروسي إلى "عُمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين"، مبيّناً أن "قطاع الطاقة يُعد مجالاً واعداً ومفتوحاً نحو المزيد من التعاون المثمر والفعال".

وبشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، بين الرئيس بوتين أن "تحركات وجهود تُبذل على مسار وقف التداعيات الأمنية الخطيرة التي أخذت تتصاعد بشكل واضح".

وتابع البيان أن "بوتين رحّب بمشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الدورة السادسة من منتدى أسبوع الطاقة الروسي المقرر انعقاده يوم غد، وهو يمثل فرصة مهمة لتوسعة آفاق الشراكة بين البلدين في تنمية قطّاعات الطاقة والنفط والغاز".