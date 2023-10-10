الغزي يؤكد ضرورة الالتزام بالبرنامج الحكومي للنهوض بواقع المحافظات

2023-10-10 15:45:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الالتزام بالبرنامج الحكومي للنهوض بواقع المحافظات.

وذكر المكتب الإعلامي للأمين العام لمجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الغزي، استقبل محافظ واسط محمد جميل المياحي"، مبيناً أن "الغزي أكد دعمه الكامل لاستقرار المحافظة في مختلف المجالات، ولاسيما المتعلقة بالمشروعات العمرانية والخدمية والزراعية".

وأكد الغزي خلال اللقاء، "حرص الحكومة على دعم الحكومات المحلية والوحدات الإدارية في مختلف المحافظات، ومنها محافظة واسط"، لافتاً إلى "ضرورة الالتزام بما جاء في البرنامج الحكومي بشأن النهوض بواقع المحافظات الزراعية ودعم الملف الزراعي عن طريق اعتماد تقنيات الري الحديثة، إلى جانب إحداث تغيرات بملف الثروة الحيوانية والدواجن، واستثمار قرارات مجلس الوزراء المعنية بتطوير المشروعات الاستراتيجية والتنموية الهامة لتحسين واقع المحافظة وبقية المحافظات".

من جهته، استعرض محافظ واسط، "الجوانب المهمة للمشروعات التي تنفذ في المحافظة ضمن تخصيصات موازنات تنمية الأقاليم أو الاستثمارية، بما يسهم في تغيير واقع المحافظة، موضحاً الجوانب الصحية والأمنية والخدمية، إضافة إلى الجانب الزراعي والإجراءات المتخذة لاستلام الكميات الكبيرة من محصول الحنطة المسوق إلى مراكز الاستلام".