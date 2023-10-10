2023-10-10 15:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الثلاثاء، القبض على 13 تاجر مخدرات بحوزتهم 18 ألف حبة مخدرة.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "باشراف شخصي من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري وفي سلسلة الواجبات الامنية النوعية التي تقوم بها المديرية العامة لشؤون المخدرات وبعد اشتباكات ومطاردات بمتابعة ميدانية مستمرة تم القبض على (9) متاجرين بالمخدرات في محافظة بابل بعد نصب كمائن لهم، وضبطت بحوزتهم (18) ألف حبة مخدرة نوع كبتاجون"، لافتا الى أنه "تم القبض ايضا على اربعة متاجرين بالمخدرات في ديالى وميسان بالجرم المشهود متلبسين بحيازة (2) كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة وعدد من الاسلحة المتوسطة والخفيفة والقنابل المتفجرة".