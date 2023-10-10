العراق وفرنسا يبحثان التعاون الثنائي على الصعيد العسكري

2023-10-10 15:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله ونظيره الفرنسي الفريق أول تييري بوركارد، اليوم الثلاثاء، التعاون الثنائي على الصعيد العسكري.

وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بدعوة رسمية من رئيس أركان الجيش الفرنسي الفريق أول تييري بوركارد، زار رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، دولة فرنسا يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى، وكان في استقبالهم بباريس نظيره الفرنسي وعدد من القادة العسكريين".

وأضافت أن "الزيارة تناولت بحث ومناقشة أوجه التعاون الثنائي على الصعيد العسكري في ما يخص تطوير جميع صنوف الجيش العراقي بالأسلحة والمعدات الحديثة، والاطلاع على القدرات الفرنسية التي تخدم متطلبات قواتنا المسلحة".

من جانبه قدم رئيس أركان الجيش شكره على حسن الاستقبال، مشيداً "بالموقف الفرنسي تجاه العراق حكومة وشعباً، وخاصة إبان معارك التحرير سواء على المستوى العسكري أو الإنساني".

فيما أشاد الجانب الفرنسي "بقدرات الجيش العراقي وجهوده الرامية لدحر الإرهاب".