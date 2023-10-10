2023-10-10 15:55:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

تمكن الطيران الحربي العراقي، اليوم الثلاثاء، من تدمير أوكار لعصابات داعش الإرهابية في كركوك.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة من المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 ضربات موجعة استهدفت خلالها أوكاراً يتمركز فيها عناصرعصابات داعش الإرهابية في وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك".

وأضاف أن "القوات البطلة والدوائر الاستخبارية مستمرة برصد تحركات الإرهابيين وإنزال القصاص العادل بهم".