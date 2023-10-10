العراق يدعو روسيا إلى التحرك العاجل لإيقاف الاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين

2023-10-10 15:55:43 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (10 تشرين الأول 2023)، روسيا إلى التحرك العاجل مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإيقاف الاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى، اليوم الثلاثاء، رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى موسكو، التي وصلها صباح اليوم، تلبيةً لدعوة رسمية".

وأضاف البيان انه "جرى، خلال اللقاء، عقد اجتماع موسع ضم الوفد الرسمي العراقي والجانب الروسي، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية، وفي مقدمتها ملف الطاقة، وتطوير قطاع الصناعات النفطية، وكذلك مناقشة تواجد الشركات النفطية الروسية في العراق، الذي يشهد حركة كبيرة في مجال الاستثمار، ضمن رؤية الحكومة واستراتيجيتها في النهوض بالاقتصاد العراقي وتنويع موارده".

وتابع "كما شهد اللقاء التباحث في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث التطورات الخطيرة للأحداث الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان "موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية، الذي يؤكد حقّ الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وعدالة"، داعياً "روسيا إلى التحرك العاجل مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإيقاف الاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية".

من جانبه، أشار الرئيس الروسي إلى "عُمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، مبيّناً أن قطاع الطاقة يُعد مجالاً واعداً ومفتوحاً نحو المزيد من التعاون المثمر والفعال"، وفقا للبيان.

كما رحّب بوتين "بمشاركة السوداني في الدورة السادسة من منتدى أسبوع الطاقة الروسي المقرر انعقاده يوم غد، وهو يمثل فرصة مهمة لتوسعة آفاق الشراكة بين البلدين في تنمية قطّاعات الطاقة والنفط والغاز".

وبشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، أشار الرئيس الروسي إلى أن "تحركات وجهود تُبذل على مسار وقف التداعيات الأمنية الخطيرة التي أخذت تتصاعد بشكل واضح".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وصل صباح اليوم الثلاثاء (10 تشرين الاول 2023)، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية تستمر ليومين.