السوداني من موسكو: العراق يدعم الاستقرار في العالم حتى لأوكرانيا

2023-10-10 16:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، أن العراق يريد الاستقرار لجميع دول العالم بمن فيها أوكرانيا، وفيما شدد على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة، دعا روسيا والمجتمع الدولي إلى التحرك لوقف العنف في الأراضي الفلسطينية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية التي وصلها صباح اليوم، تلبيةً لدعوة رسمية.

وجرى، خلال اللقاء، عقد اجتماع موسع ضم الوفد الرسمي العراقي والجانب الروسي، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية، وفي مقدمتها ملف الطاقة، وتطوير قطاع الصناعات النفطية، وكذلك مناقشة تواجد الشركات النفطية الروسية في العراق، الذي يشهد حركة كبيرة في مجال الاستثمار، ضمن رؤية الحكومة وستراتيجيتها في النهوض بالاقتصاد العراقي وتنويع موارده.

وشهد اللقاء التباحث في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث التطورات الخطيرة للأحداث الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد السوداني موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية، الذي يؤكد حقّ الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وعدالة، داعياً روسيا إلى التحرك العاجل مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإيقاف الاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف "زيارتنا إلى روسيا جاءت في وقت حساس لما تشهده المنطقة من تحديات خطيرة. هناك قصف عشوائي مدمر على فلسطين ونحن أمام انتفاضة يشهدها الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني".

وشدد السوداني "العراق يريد الاستقرار للعالم بما فيها أوكرانيا وندعم الحوار من أجل تجنب الآثار السلبية للحروب على الشعوب".

من جانبه، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، مبيناً أن قطاع الطاقة يُعد مجالاً واعداً ومفتوحاً نحو المزيد من التعاون المثمر والفعال.

وأكد بوتين على أن إقامة الدولة الفلسطينية أمر ضروري، وأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يستوجب تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، معتبراً ما يجري هو "مثال واضح على فشل الخط الأمريكي في الشرق الأوسط".

كما رحّب بوتين بمشاركة السوداني في الدورة السادسة من منتدى أسبوع الطاقة الروسي المقرر انعقاده يوم غد، وهو يمثل فرصة مهمة لتوسعة آفاق الشراكة بين البلدين في تنمية قطّاعات الطاقة والنفط والغاز.