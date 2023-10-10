2023-10-10 16:01:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الثلاثاء، (10 تشرين الأول 2023)، عن اعتقال 13 متاجراً بالمخدرات بحوزتهم 18 ألف حبة و2 كغم من مادة "كريستال" المخدرة في ثلاث محافظات.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "باشراف شخصي من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري وفي سلسلة الواجبات الامنية النوعية التي تقوم بها المديرية العامة لشؤون المخدرات تم القبض على (9) متاجرين بالمخدرات في محافظة بابل بعد نصب كمائن لهم وضبط بحوزتهم (18.000) حبه من حبوب الكبتاجون المخدرة" .

وفي ذات السياق قالت المديرية إنه "تم القبض على (4) متاجرين بالمخدرات في ديالى وميسان بالجرم المشهود متلبسين بحيازة (2) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة ".







