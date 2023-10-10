الـ F 16 العراقية تغير على أوكار ارهابية في وادي الشاي بكركوك (فيديو)

2023-10-10 16:01:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

نفذت طائرات (إف 16) العراقية، اليوم الثلاثاء، (10 تشرين الأول 2023)، ضربة جوية دكت فيها أوكار الإرهابيين في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "لازالت قواتنا المسلحة البطلة في مختلف قواطع المسؤولية تدك أوكار الإرهابيين وتتعقب عناصره المنهزمة وتلحق الهزائم المنكرة بفلولهم".

وأضافت أنه "بناءً على ذلك ووفقاً لمعلومات دقيقة من المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 ضربات موجعة استهدفت خلالها أوكارا يتمركز فيها عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك".





















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