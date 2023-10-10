2023-10-10 16:31:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبرت لجنة النقل النيابية اليوم الثلاثاء (10 تشرين الأول 2023)، ان شركات النقل العراقية تحقق أرباحا جيدة لدعم خزينة الدولة، وجميعها شركات رابحة.

وقالت عضو اللجنة فاطمة عباس، لـ"بغداد اليوم"، ان "شركات النقل العراقية، كلها شركات رابحة وهي تحقق أرباح جيدة جداً لدعم خزينة الدولة، وهذه الشركات على مستوى البر والبحر والجو، وهناك تطور بهذه الشركات على كافة الأصعدة من حيث الخدمات وزيادة الواردات".

وبينت عباس انه "من الضروري الاهتمام بأرباح كل الشركات العراقية الحكومية، من أجل دعم خزينة الدولة، حتى تكون مساعدة بشكل كبير لإيرادات النفط، وحتى تكون معزز لها، فالنفط لا يمكن الوثوق به بسبب تذبذب أسعاره في السوق العالمي".

وبلغت اجمالي ايرادات شركات النقل في العراق خلال عام واحد 2022، اكثر من 530 مليار دينار، لشركات الخطوط الجوية العراقية والنقل البحري وسكك الحديد والنقل البري والحافلات، فيما تصدرت الخطوط الجوية العراقية جميع الشركات بايرادات بلغت اكثر من 300 مليار دينار، وهو رقم لايعادل سوى اقل من 1% من اجمالي ايرادات العراق من النفط سنويا.



