الحلبوسي يبحث مع رئيس الوزراء الصربي تعزيز التعاون الثنائي

2023-10-10 16:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس وزراء جمهورية صربيا آنا بيرنابيج تعزيز التعاون الثنائي.وقال بيان لمكتب رئيس مجلس النواب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون في مجالات التعليم والصحة والزراعة، والتأكيد على التعاون البرلماني والتنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك".كما بحث اللقاء وفق البيان موضوع الآثار العراقية، وأهمية حسم ملف إعادة الآثار التي قامت السلطات الصربية بضبطها أثناء محاولة تهريبها عبر أراضيها.